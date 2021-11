Waarom kritische vragen?

Een belangrijk onderdeel van het werk van journalisten is luisteren. Een ander is goede vragen stellen. Het een hangt natuurlijk nauw samen met het ander. Zonder goede vragen geen duidelijke antwoorden. En wie niet luistert, kan geen vervolgvraag stellen. Journalisten doen het niet snel goed. Voor de een zijn de vragen te braaf en komt een geïnterviewde er te gemakkelijk mee weg. Voor de ander zijn de vragen te scherp en wordt de geïnterviewde te hard aangepakt.

Zowel bij het interview met demissionair coronaminister Hugo de Jonge als het interview met Sjaak van den Berg, over dominee Paul Visser die zijn excuses maakte over zijn Great Reset-preek, hadden enkele lezers deze week het gevoel dat de vragen wel heel kritisch waren. Dat klopt, en met reden. Goede journalistiek onderscheidt zich zo van een persbericht, opgesteld door een communicatiemedewerker, of van een website waar je zonder weerwoord een eigen verhaal kunt vertellen.

Een journalist stelt vragen namens zijn publiek. Voor de mensen die een minister of een dominee graag mogen én voor degenen die kritisch zijn op de corona-aanpak of op uitspraken. Door die vragen te stellen, krijgt de geïnterviewde de kans duidelijk uit te leggen waaro..

