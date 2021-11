Houden ongevaccineerden het bed van anderen bezet? Er verschuift iets fundamenteels

Het piept en kraakt in ziekenhuizen en de thuiszorg. Het is de kracht van ons zorgsysteem dat we in zo’n crisis patiënten niet weigeren op grond van hun vrije keuzes. Hoe frustrerend die keuzes ook kunnen zijn.

‘Zo meneer, hebt u er nu geen spijt van dat u zich niet hebt laten vaccineren?’ De vraag komt uit de mond van een ambulanceverpleegkundige tegen een 83-jarige man met zuurstoftekort, die ze zal meenemen naar een ziekenhuis. Het is het eerste wat ze na binnenkomst tegen hem zegt. Er klinkt veel opgebouwde frustratie in door. Want zij, de verpleegkundigen en artsen, zijn er maar druk mee, terwijl het misschien zo makkelijk te voorkomen was geweest.

De situatie hierboven is niet fictief. Het overkwam mijn ongevaccineerde vader, nadat hij besmet was geraakt met corona. De houding van de ambulanceverpleegkundige was niet professioneel, maar haar frustratie te begrijpen. Het was eind van de middag. Wie weet hoeveel coronapatiënten ze al h..

