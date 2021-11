Maandag wasdag, dinsdag strijkdag, woensdag gehaktdag: dat ritme is verdwenen

De regelmaat van de zevendaagse week is op z’n retour. Maar is dat wel zo wenselijk?

Het voordeel van de week is dat het ritme gemakkelijk is te onthouden.

De nieuwe generatie hoeft de maandag niet meer te haten. De zevendaagse week is op zijn retour, omdat de dagen van de week binnen één enkele generatie zoveel op elkaar zijn gaan lijken dat de weken in elkaar overvloeien.

Het weekloon is al een maandsalaris geworden. Weekbladen zijn ter ziele. Door de secularisatie is het zondagse - of zaterdagse - geloofsritueel afgeschaft. Gevoetbald wordt er tegenwoordig elke dag, winkels zijn zeven dagen per week open. De vijfdaagse werkweek met een vrij weekeinde op zaterdag en zondag was al vervaagd. En met het thuiswerken zal het wel helemaal verdwijnen.

De regelmaat van de zevendaagse week heeft zeker 2000 jaar mogen duren. Die was te danken aan de monotheïstische religies - christendom, jodendom en..

