Straatnamen en beelden vertellen een veelkantig verhaal

Als ik heel eerlijk ben, gaan er best veel dagen voorbij dat ik niet hartstochtelijk hoef te huilen als ik in Nijmegen langs de Sint-Stevenskerk loop en de kapotgeslagen beelden en lege voetstukken zonder heiligen aanschouw. De protestanten hebben er al met al in de zestiende eeuw maar een kale boel van gemaakt. Maar, eerlijk is eerlijk, dat is intussen toch ook alweer een tijdje geleden.

Intussen toont dat gestorm natuurlijk wel de enorme kracht die kennelijk van beelden uitgaat.

Een tijdje terug plaatste dichter Jaap van den Born op Facebook enkele serieuze kanttekeningen bij het beeld ter ere van de in Nijmegen geboren, wereldberoemde filmer Joris Ivens, op het naar hem genoemde plein. Niet ten onrechte stelt Van den Born: ‘Ivens ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .