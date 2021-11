Geef de zestigplussers boosterprik

De besmettingscijfers stijgen verontrustend. Het advies is daarom zo veel mogelijk mensen te vaccineren om de zorg te ontlasten. Bij ziekenhuisopname gaat het vooral om mensen boven de zestig. Van hen is meer dan 90 procent gevaccineerd. De bescherming tegen opname in het ziekenhuis neemt af na ongeveer een halfjaar. Het aantal opnames loopt dan ook op onder de oudste groepen die het eerst zijn gevaccineerd. Een booster biedt weer bescherming, zoals blijkt uit de cijfers in Israël.

Onder de leeftijd van zestig neemt het percentage gevaccineerden geleidelijk af tot ongeveer 65 procent van de kinderen onder de achttien jaar. De meeste besmettingen vinden op dit moment plaats bij die leeftijdsgroep. Die vormen een potentieel gevaar de ziekte..

