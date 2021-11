Tússen kerk en wereld?

Het zit er bijna op. Vanaf zondag ben ik geen Theoloog des Vaderlands meer. Het jaar is voorbijgevlogen. Maar ik geef het stokje graag door want het was een propvol jaar. Het aantal verzoeken is eigenlijk te veel voor één persoon: van mediaoptredens op tv en radio tot het openen van tentoonstellingen, schrijven, lezingen houden, podcasts opnemen, interviews, aanbevelingen en ga zo maar door. Gelukkig komt er dit jaar ook weer een Jonge Theoloog des Vaderlands bij, dus wie weet, scheelt dat voor mijn opvolger.

Tegelijkertijd gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat ik de titel ook ga missen. Het gaf veel kansen en een continue reflectie op het belang van theologie voor de hele samenleving. De vraag die ik regelmatig kreeg en zelf ook ..