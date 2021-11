Het kan, een excuus na tientallen jaren

Hilbrand Rozema schrijft in zijn column over dingen die je vroeger verkeerd hebt gedaan (Nederlands Dagblad, 19 november).

Hij schrijft: ‘Het verleden stelt ook mij voor lastige vragen. Wat deed ik zelf verkeerd, dat ik nu liever vergeet?’

Als kind heb ik één keer een magere klasgenoot geplaagd toen hij zes jaar was. Iedereen noemde hem spillepoot. Hoewel ik thuis goed geleerd had dat schelden niet mocht, kon ik het toch een keer niet laten. Die knul schopte me en ik ging naar huis met blauwe plekken.

Mijn moeder, die echt niet zo’n verwenmoeder was, vroeg direct wie dat gedaan had. (Ze vroeg helaas niet waarom hij dat deed.)

Ze trok me mee en ging vertoornd, samen met mij, verhaal halen bij zijn moeder. De knul werd erbij gehaald door zijn moeder. Hij erkende dat hij dat gedaan had. Ik voelde me steeds benauwder, maar had niet het lef om eerlijk te zijn. De jo..

