Toch ben ik echter niet voor een totaal vuurwerkverbod (Nederlands Dagblad, 20 november). Het is een oude traditie en mensen hebben deze vorm van ontspanning nodig, zeker in coronatijd. Bovendien bindt dit feest mensen en geeft het weer hoop op een nieuw jaar.

Het is toch leuk als een vader met een kind kan genieten van een sterrenregen. Ook in Hoogeveen is zelfs geen centraal geregelde vuurwerkshow mogelijk. Indien mensen op gepaste afstand blijven is vuurwerk toch wel mogelijk? Sluit honden en dergelijke thuis veilig op zodat ze er minder last van hebben.

Het verbod laat een brevet van onvermogen van de overheid zien om de overlastgevers en de illegale handel in gevaarlijk vuurwerk te bestrijden. Ook geeft het verbod de gevolgen van de b..

