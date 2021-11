Steenkool en CO2

Jan Breman, voormalig kwaliteitsmanager steenkool, schreef dat een ‘kolencentrale niet smerig’ is (ND, 22 november). Hij gaf zijn mening nadat columnist Ruurd Ubels zijn oordeel over elektrische auto’s had gegeven: ‘een elektrische auto verandert in een smerig apparaat als hij stroom gebruikt van een kolencentrale’. Volgens Breman klopt het dat kolencentrales CO 2 uitstoten, maar smerig en vervuilend zijn ze niet meer. Zure regen met de componenten stikstofdioxide en zwaveldioxide en de uitstoot van fijnstof zijn gemarginaliseerd door moderne technieken, zodat de kolencentrale niet meer smerig is, behalve dan die CO 2 . Waarom kan die centrale niet zo geprogrammeerd worden dat ook de CO 2 -uitstoot wordt geminimaliseerd? Dan hebben we geen dure kerncentrales nodig. Ik ben zeer bezorgd over de opwarming van de aarde en de stikstofuitstoot maar zie ook dat de energietransitie veel haken en ogen heeft. Anderzijds: de kolenvoorraad is nog lang niet uitgeput. Of ben ik te naïef? <