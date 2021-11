Vóór coronapas hoger onderwijs

Een van de voorrechten van wetenschappers vormt de deelname in uitwisselingsprogramma’s met onderwijsinstellingen elders in Europa. Daarbij hoort onder meer het respecteren van de nationale coronaregels.

Ik ben als gastdocent verbonden aan de universiteit in Bologna en ervaar dat de verschillen tussen Italië en Nederland enorm zijn. Waar de Nederlandse discussie in het parlement gaat over de veelbesproken invoering van de 1- of 2G-maatregel bij al dan niet essentiële voorzieningen, geldt in Italië een vaccinatieverplichting voor nagenoeg alle beroepen.

Ondanks het verzet en de wekelijkse demonstraties van enkele lokale ‘wappies’ hebben de meeste Italianen de verschrikkelijke beelden van Bergamo in 2020 nog haarscherp op het netvlies staan.

