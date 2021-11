Als familie vooral verlangen is

Sinds de pandemie hebben we meer tijd met onze familie doorgebracht. Dat is niet per se een zegen: in een rapport over de preventie van geweld tegen kinderen uit 2020 schat de Wereldgezondheidsorganisatie dat een op de vier kinderen leeft met een moeder die geweld ondervindt in haar partnerrelatie. Bovendien wordt een op de twee kinderen tussen de 2 en 17 jaar elk jaar zelf getroffen door een of andere vorm van geweld. Deze donderdag, 25 november, is het de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes. De urgentie van deze actiedag is helder. Maar waarom is de familie zo vaak het toneel van misbruik en geweld?

Bijna niemand heeft met zo’n schrijnende precisie beschreven wat het betekent om als kind geweld in j..

