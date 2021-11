De liefde voor voetbal zit diep, en juist daarom kijk ik straks niet naar het WK

Ik hoop dat het Nederlands elftal het Wereldkampioenschap Voetbal in Qatar wint. Ik gun het Van Gaal. Ik gun het Frenkie de Jong en de rest van deze toch wel weer mooie lichting Nederlandse voetballers. Ik gun het Memphis Depay dat hij in de finale de winnende maakt en dan een totaal uit zijn context gerukt vers uit Psalm 126 de wereld in kan slingeren via de socials. Ik gun het Nederland dat we binnen honderd jaar toch een keer de beste zijn. Ik gun het mijn vrienden. Met wie ik in elk willekeurig gesprek een half uur vol kan praten over die goal van Bergkamp tegen Argentinië, die kopbal van Van Persie tegen Spanje of die ellendige teen van Iker Casillas. Zij kijken mij tegenwoordig overigens wel heel vreemd aan als ik mijn keuzes met hen bespreek.