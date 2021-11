Plagen horen bij het eindspel van de geschiedenis

Openbaring is geschreven om een vervolgde kerk te bemoedigen, niet om de positie van een machtige kerk te versterken of rancuneuze opmerkingen aan te reiken aan een kerk die van zijn voetstuk gevallen is, schrijft theoloog Hans Burger.

Mijn wereldbeeld wordt apocalyptischer. Ik ben niet de enige, geloof ik. Het spreekt niet langer vanzelf dat nieuwe generaties het beter krijgen. Het bijbelboek Openbaring met zijn plagen komt dichterbij te staan. Denk aan de ecologische crisis, de verharding van verhoudingen in de internationale politiek door Trump-achtige figuren, de Nederlandse situatie rond corona en een mogelijk 2G-beleid, of rond gevoelige onderwerpen die onder christenen spelen.

In zo’n setting is het niet verwonderlijk dat er wantrouwen tegen de overheid groeit. Dat kan zich uiten in de vorm van een rechtszaak tegen de overheid over de coronapas. Een Brabants advocatenkantoor dat daarbij betrokken was, gaat een sectie Fundamental Rights & Litigation opzetten, omdat ze vrezen dat fundamentele burgerrechten geschonden worden. Extremer is de reactie van het aan extreemrechts gelieerde Police for Freedom dat een eigen recherchedienst wil opzetten om belastend materiaal tegen de overheid te verzamelen dat bij toekomstige tribunalen tegen de overheid gebruikt kan worden. De opmerking van het Forum voor Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen - ‘er komen tribunalen’ - komt niet uit de lucht vallen. Tegelijk klinken in FvD-kringen pleidooien voor een eigen parallelle samenleving, ‘Forumland’.

Christenen kunnen vergelijkbare idealen koesteren: een tegencultuur waarin we ons terugtrekken om ons af te keren van de wereld. In het boek Openbaring valt op dat aan de ene kant de vrouw in hoofdstuk 12 beschermd wordt doordat zij naar de woestijn gebracht wordt, buiten het bereik van de draak die haar wil doden. Aan de andere kant wordt er geen alternatieve stad gebouwd. Er is maar één stad, de stad waar de Heer gekruisigd is (Openbaring 11 vers 8), en die Sodom, Egypte of Babel genoemd wordt en die nieuw wordt als het nieuwe Jeruzalem. Nergens in Openbaring lees je over de kerk die zich ontwikkelt als een parallelle samenleving naast de grote stad.

Trouw betekent geen wantrouwen richting overheid.

In de grote stad klinken wel de stemmen van twee getuigen. Ze zijn tegendraads en daarom lastig. Ze profeteren. Ze zijn als Mozes, die de plagen in Egypte aankondigde. Die plagen zijn een realiteit. Net als Jezus worden ze bestreden en gedood. Het lijkt wel of iedereen blij is als ze er niet meer zijn.

Openbaring is geschreven om een vervolgde kerk te bemoedigen, niet om de positie van een machtige kerk te versterken, of een van zijn voetstuk gevallen kerk rancuneuze opmerkingen aan te reiken. Zoiets als: ‘Er komen tribunalen!’ ‘Wacht maar, Gods oordeel komt!’ Wat Openbaring wel laat zien, is dat al die plagen die over de wereld gaan - deels door mensen veroorzaakte rampen - horen bij het eindspel van de geschiedenis. Dit eindspel is begonnen omdat Jezus Christus koning is geworden en de boekrol over dat einde van de geschiedenis opent. Al die plagen, die zo lijken op de plagen van Egypte, horen bij het koningschap van Jezus. Ze spreken het dus juist niet tegen.

Steeds klinkt daarbij de oproep aan de gelovigen om trouw te zijn en vol te houden. Trouw zijn betekent dan niet wantrouwen richting de overheid versterken en je terugtrekken in je eigen bubbel. Eerder moet ik denken aan Daniël, die een heilige standvastigheid liet zien en Gods geboden vasthield, en ondertussen een steunpilaar was voor verschillende Babylonische en Perzische koningen.

Plagen en rampen horen bij de laatste fase voor de definitieve bevrijding, net zoals het was bij Israël in Egypte. Voor wie in Jezus gelooft een reden om gericht te zijn op Gods rijk en vol te houden als mensen op wie niets aan te merken is. <

Hans Burger is universitair hoofddocent systematische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.