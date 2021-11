Bij het maken van ethische afwegingen moet je niet naar de gevolgen kijken, maar naar de waarden die je nastreeft

Hoe komt het dat de ethische commissie van de Gezondheidsraad geen inhoudelijk ethisch advies kan geven over de invoering van de 2G-strategie? Er wordt te veel naar de mogelijke gevolgen gekeken.

Op de kerstmarkt in de Duitse stad Keulen geldt 2G: alleen toegang als je gevaccineerd of genezen bent.

De ethisch specialisten van de Gezondheidsraad kwamen onlangs niet verder dan het formuleren van de ethische voorwaarden waaraan een 2G-beslissing moest voldoen: noodzakelijkheid, effectiviteit en proportionaliteit.

Dat magere resultaat heeft te maken met de dominante ethiek in onze samenleving. Die houdt in dat je voor het beantwoorden van de vraag naar het goede kijkt naar de consequenties van je daden die moeten leiden tot een zo groot mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen. Bij deze benadering steekt men veel energie in het berekenen en voorspellen van de gevolgen door middel van onderzoek en statistische modellen.

Deze liberaal-moderne methodiek wordt gedrukt door een aantal bezwaren. Ze laat ons in de steek op het moment dat we d..

