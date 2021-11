Het beeld dat kolencentrales smerig en vervuilend zijn, klopt niet meer

Ruurd Ubels geeft in zijn column (ND, 12 november) een oordeel over elektrische auto’s. Die veranderen volgens hem in een ‘smerig apparaat’ als ze stroom van kolencentrales gebruiken. Vanwege mijn verleden in de energiewereld, onder andere in de steenkoolsector, wil ik het geschetste beeld wat nuanceren.

Hét probleem van de kolencentrales is de CO 2 -uitstoot, dat klopt. Maar dat ze smerig en vervuilend zijn, klopt niet meer.

In het verre verleden veroorzaakten elektriciteitscentrales milieuvervuiling, onder meer door de uitstoot van ‘zure regen’-componenten als stikstofoxide (NO x ) en zwaveldioxide (SO 2 ). Die werden in de atmosfeer omgezet in sterke zuren.

Daarnaast werd veel fijnstof uitgestoten. Dit is echter al lang verleden tijd. Fijnstof..

