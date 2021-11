Habakuk, metgezel in al mijn woedende vragen«

Theologie is een heerlijke studie. Ik geniet met volle teugen van de gesprekken met studiegenoten. Eindelijk kan ik mijn vragen stellen zonder dat mensen me zuchtend aankijken. Eindelijk een plek waar mijn hersenkronkels niet raar zijn maar herkend worden. Ik word voor het eerst uitgedaagd om alle oogkleppen die ik heb af te zetten en mijn eigen veronderstellingen onder de loep te nemen.

Bij exegese Oude Testament staat het boek Habakuk centraal. Zo’n boek waar ik niet vaak een preek over gehoord of onthouden heb. Behalve op die ene zondag, midden in de MKZ-crisis.

‘Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn

en geen rund meer binnen de omheining –

toch zal ik juichen voor de HEER,

jubelen voor de God die mij redt.’

Weliswaar is de preek een mooi staaltje van ‘zonder de context van het boek zelf’ preken, maar in de concrete situatie van mijn ouders en de andere boeren uit hun kerkgemeenschap wel erg indrukwekkend. Die hele periode was vervreemdend en beangstigend geweest. Op het kerkplein zag ik ze staan. Mannen met sterke eeltige knuisten en gegroefde gezichten die anders het toonbeeld waren van rust en kracht, ze krompen i..

