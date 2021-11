Naar een nieuw kinderrecht: het recht om te falen

Steeds jonger beginnen kinderen in onze samenleving aan hun carrière, hun loopbaan. Dat woord ‘loopbaan’ gebruik ik niet voor niets, het komt terug in nagenoeg alle normen die de inspectie van het onderwijs gebruikt voor de diverse schooltypen. Loopbaan, carrière, woorden die duiden op prestaties en op het streven naar steeds een stapje hoger. Op jonge leeftijd, soms al in groep 3, voeren leraren en ouders doelgesprekken met kinderen: ‘Wat wil jij dit jaar bereiken?’ Vanaf groep 6 neemt het belang van individuele leerprestaties toe en groep 8 staat in het teken van de eindtoets. Vrij snel nadat kinderen de basisschool hebben verlaten, moeten zij alweer de volgende loopbaankeuzes maken. Op de middelbare school dienen ze het ‘juiste’ vakke..

