Online gokken toestaan, dat is gokken met de volksgezondheid

Er kleven grote bezwaren aan het overheidsbeleid om via nieuwe wetgeving die in oktober van kracht werd de online gokwereld te legaliseren. Naar verwachting komen honderdduizend mensen in de problemen.

Topsporters zijn gevoelig voor (met name online) gokverslaving, blijkt uit Brits onderzoek (Nederlands Dagblad, 11 november). Afgelopen oktober, nota bene tijdens Stoptober, is in Nederland de Wet kansspelen op afstand ingegaan, waarmee de overheid inzet op regulering van de online gokmarkt.

De intentie is om gokbedrijven binnen veilige kaders ruimte te geven. In werkelijkheid zal deze regulering van online kansspelen een stijging laten zien van verslavingsproblematiek, een uitbreiding van het aanbod om te gokken en een normaliserend effect hebben. We gaan het allemaal normaler vinden.

Verslavingsproblemen kunnen een verwoestend effect hebben. In mijn werk voor de verslavingszorgdivisie van De Hoop ggz heb ik gezien wat er allemaal stuk kan g..

