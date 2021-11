Iconen zijn niet in geld uit te drukken

Cryptomunten zijn geen munten, maar energieverslindende algoritmen in onzichtbare computernetwerken. Laat geld gewoon een ruilmiddel blijven, niet iets dat ons heil zal brengen. Beeld: bitcoin-mijnbouw in Rockdale, Texas.

Als een econoom, Lans Bovenberg in dit geval, schrijft dat geld een icoon is van God, is een bedrijfsongeval niet ver meer (ND, 11 november). Om als theoloog niet in dezelfde val te lopen door met een economisch verhaal te reageren, wil ik hier een theologisch antwoord over God en geld geven.

Hoe kennen wij het geld? Uiteraard gewoon als ruilmiddel: munten en briefgeld. Maar geld is vandaag grotendeels virtueel: een getal op een bankrekening. Betalen gaat steeds vaker digitaal en contant betalen wordt actief ontmoedigd. Tegelijk verschijnen er cryptomunten, die helemaal geen munten zijn, maar energieverslindende algoritmen in onzichtbare computernetwerken.

Maar geld is meer dan dat ruilmiddel: het draait om Kapitaal. Kapitaal gaat wel over..

