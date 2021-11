Hoe gaan Europa en Nederland om met mensenrechten? Van harte onderstreep ik het advies van Rikko Voorberg (ND, 13 november): Open de route voor wanhopige vluchtelingen in Belarus. Denk aan arbeidsvisa en opleidingen voor mensen die het liefst straks in eigen land weer aan wederopbouw deelnemen. Ontwikkelingsgeld besteed je zo optimaal. Zet, in plaats van Poolse gastarbeiders naar Nederland te halen, deze vluchtelingen in. Voorkom, zo zegt Voorberg terecht, dat je niet meer te onderscheiden bent van regimes die je bekritiseert. <