Hendrik Schievink ergert zich aan de houding van minister De Jonge richting Thierry Baudet (ND, 12 november). Ik kan die houding van De Jonge goed begrijpen. Als je dag en nacht bezig bent met het bestrijden van het virus en dan ook nog de verwijten en scheldpartijen van de heer Baudet moet aanhoren, snap ik dit negerende gedrag. De Jonge is ook een mens. Als CDA’er weet hij ongetwijfeld wat Jezus gezegd heeft over je andere wang toekeren en je naaste liefhebben. Maar Jezus heeft nooit gezegd dat je de hele wereld lief moet hebben. Dat doet God alleen. <