De Democraten moeten de komende jaren oppassen. Arizona is nog altijd tegendraads

Arizona is pas sinds de jaren zestig goed bewoonbaar. Door de veranderende bevolking verandert ook de politiek. Hoewel de Democraten wonnen bij de presidentsverkiezingen, is Bidens coalitie in deze staat fragiel.

De nieuwe Democratische senator van Arizona, Kyrsten Sinema (rechts in beeld), is een doorn in het oog van president Joe Biden en de progressieve vleugel van de Democratische partij, ondanks dat ze bekendstond als een progressief.Â

Washington, Californië, New York, Pennsylvania; op de straten van Phoenix in de Amerikaanse staat Arizona zie je kentekenplaten vanuit de gehele Verenigde Staten. Phoenix is inmiddels de snelst groeiende stad in het land en er lijkt geen einde te komen aan de toestroom van nieuwe inwoners in Arizona. Wat zit er achter deze trek naar de Sonorawoestijn? En wat betekent het voor de Amerikaanse politiek?

Pas na het wijdverspreide gebruik van de airconditioning in de jaren vijftig en zestig werd het doorgaans bloedhete Arizona bewoonbaar. De groei van Arizona in die periode ging gepaard met een politieke verandering van overwegend progressief naar conservatieve tegendraadsheid. Aan het begin van de twintigste eeuw was de staat sterk Democratis..

