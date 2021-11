Goed preken? Lees een roman. Dat helpt om mensen in al hun complexiteit voor je te zien

Geregeld ben ik betrokken bij zogenaamde ‘kritiekcolleges’, waarin theologiestudenten een proefpreek houden, die vervolgens door medestudenten en docenten onder kritiek wordt gesteld. Af en toe komt de vraag voorbij hoe prediking in zijn geheel verbeterd kan worden. Studenten willen dan graag tips voor een goede commentaar op een bepaald Bijbelboek, bijvoorbeeld. Toch is een van mijn belangrijkste adviezen: lees moderne literatuur. Dat helpt bij uitstek om mensen (en ook jezelf) in al hun complexiteit voor je te zien.

Een prachtig nieuw voorbeeld daarvan is Crossroads van de Amerikaanse schrijver Jonathan Franzen, een roman waarin elk van de personages compleet geloofwaardig is. Crossroads gaat over een jeugdclub van de First Reformed Church in het plaatsje met de veelzeggende naam New Prospect, eind jaren zestig en begin jaren zeventig.

dubbelheid

Ze zijn echte zondaren, het type mensen dat een eerlijke preek wil horen.

De perspectieven van de gezinsleden Hildebrandt wisselen elkaar af: die van de wat uitgebluste vader, hulppredikant Russ, zijn vrouw Marion, de typische Amerikaanse moeder, en hun kinderen Clem, Becky en Perry. Allemaal staan ze op kruispunten in hun leven, alleen weten ze dat niet van elkaar. Vooral Marion draagt de roman. Ze heeft Russ weliswaar verteld dat ze eerder getrouwd was, maar haar opname in een psychiatrische kliniek, zwangerschap en abortus zijn hem onbekend. Zij breekt los uit het verwachtingspatroon van de Amerikaanse moederfiguur, begint weer te roken en zoekt zelfs haar oude vlam op in Los Angeles. Maar dat valt tegen. Ook in de levens van de andere personages weet Franzen de dubbelheid te vangen van het verlangen naar het nieuwe en het niet los durven laten van het oude dat zo gek nog niet was. In Franzens boek geen radicale revoluties, maar getalm en geaarzel. Dat geldt ook Russ, die een buitenechtelijke relatie probeert aan te knopen met een aantrekkelijke weduwe, maar op het beslissende moment toch terugdeinst. Zelfs slecht zijn gaat hem slecht af.

Deze meesterlijke psychologische roman is ook theologisch interessant vanwege de plaats die het christelijk geloof inneemt. Veel personages dragen namen van Bijbelse figuren of van kerkvaders en heiligen. Marion lijkt een typische Mariafiguur: Russ zag haar voor het eerst in de rooms-katholieke kerk, en hun romance bloeit op door een mix van geloofsgesprekken, devotie en verkenning van elkaars lichaam. Franzen noteert dat Marion een donker verleden had. Intussen is ze een moederfiguur bij wie iedereen terechtkan: ze vergeeft Clem zijn zonde van lust, Perry zijn drugsgebruik en Becky haar ijdelheid. De hoofdzonden komen voorbij, maar dan levensecht – en in onze tijd geplaatst. Franzen noteert dat het vreemd is dat zelfmedelijden niet onder de zeven hoofdzonden is opgenomen, omdat deze juist de ergste is. Die zonde wordt uitbundig gepraktiseerd in Crossroads, de jeugdclub van de kerk, waar jongeren door Russ’ rivaal Rick Ambrose worden aangemoedigd om hun emoties te uiten. Gevolg is dat Russ een avond lang bezig is om de groep te troosten als er twee gitaren zijn gestolen. Welkom in het Amerikaanse christendom.

Nog spannender is dat geen van de personages erin slaagt van God los te komen. Dat geldt zelfs Perry, die tijdens zijn drugsgebruik zich verbeeldt dat hij zelf God is (misschien wel passend bij iemand die een naam draagt die afgeleid is van Petrus).

zondaren

Zo zijn alle leden van de familie Hildebrandt echte zondaren van vlees en bloed, met ambigue gevoelens, verledens die ze van elkaar niet kennen, en met ingewikkelde relaties tot God, zichzelf en anderen. Precies het type mensen dat je in de Bijbel ook tegenkomt en dat naar de kerk komt om een eerlijke preek te horen.

Arnold Huijgen is hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.