Naar een minder westerse kerk

Hoewel de Nederlandse koloniale overheersing niet alleen slechte dingen heeft gebracht, is het van belang dat de kerk in Indonesië minder westers wordt.

Hieronder reflecteer ik op de invloed van de Nederlandse aanwezigheid ten tijde van de kolonisatie op de kerk in Indonesië. Ik geef, als Indonesische christen, mijn eigen ervaring weer – niet ‘het’ verhaal van ‘de’ Indonesiër. Ik ben geboren in 1972 en opgegroeid op het Indonesische eiland Sumbawa, ten oosten van Bali en Lombok. Mijn ouders zijn afkomstig van het zuidelijker gelegen Sumba en vonden werk op Sumbawa.

In ons gezin werd met warme gevoelens over de Nederlandse tijd gesproken, vooral als het ging over de zondagsschool en de kerstgeschenken uit Nederland. Deze herinneringen staan diametraal tegenover de ervaring van de wrede Japanse overheersing, van 1942 tot 1945. In deze tijd werden mensen publiek vernederd en geslagen, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .