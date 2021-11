De Europese Centrale bank holt onze pensioenvoorziening uit

Is geld werkelijk een icoon van Gods heerlijkheid? De Europese Centrale Bank pompt geld in het financiële systeem. Daardoor wordt de euro minder waard. Daardoor krijgen we geen rente meer op spaargeld en wordt de pensioenvoorziening uitgehold.

De econoom Lans Bovenberg ziet geld als een icoon van Gods heerlijkheid: het weerspiegelt zijn betrouwbaarheid (Nederlands Dagblad 11 november). Daar valt wel iets op af te dingen. Is het geldsysteem niet eerder een afgod?

Geld vergemakkelijkt ruiltransacties. En dat geld moet betrouwbaar zijn, anders kleven er risico’s aan en het gevolg kan zijn dat niemand meer durft te investeren en de economie goeddeels stilvalt, zoals nu in Venezuela. Er is dus een stabiele munt nodig en daarvoor zorgt de centrale bank.

Lans Bovenberg, hoogleraar economie aan het Erasmus Economics and Theology Institute in Rotterdam, is zeer positief over die rol en ook over de Europese Centrale Bank (ECB). Hij ziet deze bank als ‘een icoon van Gods commitment a..

