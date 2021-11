Reisbranche moet zichzelf duurzamer maken

‘Reisbranche tekent klimaatverdrag’, kopte het ND (5 november). De reisbranche wil bijdragen aan het terugdringen van de CO 2- uitstoot, maar gaat verre reizen niet ontmoedigen. Als reden voert de woordvoerder van de ANVR, de brancheorganisatie van reisondernemers, aan dat veel landen wereldwijd afhankelijk zijn van toerisme. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik het las. Sinds wanneer is de ANVR bezorgd over de landen die van toerisme afhankelijk zijn? Wees gewoon eerlijk dat het om het genereren van omzet te doen is en geef toe dat het klimaat je ten diepste niet zoveel interesseert. ‘Want duurzaamheid is niet alleen een kwestie van klimaat’, zo gaat de woordvoerder verder. Kennelijk kun je CO 2 -uitstoot en ..

