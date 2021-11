‘Kan ik zo nog wel zo over straat?’ Ik kan mij zomaar voorstellen dat demissionair minister Kasja Ollongren dat thuis nog eventjes gecheckt heeft. Zo’n stapeltje met papieren, dat wil je gewoon snel meegrissen van de tafel, hup naar de auto. Dan ga je niet een aparte rugzak dragen, papieren erin, rits stevig dicht. Je loopt tenslotte niet het Pieterpad. Toch? Toegegeven: de vorige keer op het Binnenhof had zo’n papier-onder-de-armactie haar bijna een functie elders bezorgd, maar ... nu is ze voorbereid. Ze heeft een afleidingstruc voor de klikkende garde fotografen. Stiletto-hakken! Díé vallen op, dan denken mensen: ‘Oei, gaat dat goed? Blijft ze niet steken tussen de stenen?’ En zo beende de minister eind vorig week puntig weg na het Catshuisberaad, waar de nieuw te nemen coronamaatregelen in beslotenheid op tafel hadden gelegen. Ze boog het hoofd strategisch, want dan kun je automatisch geen vragen van journalisten beantwoorden. Slim! En ach ja, of het stapeltje papieren nu wel of niet explosieve informatie bevat, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. In Den Haag lekt wel vaker wat uit. Hoe dan ook.