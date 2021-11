Polen mag migranten weigeren, Europese Commissie zou meer steun moeten geven

Het is onbegrijpelijk dat de Europese Commissie nog steeds weigert om Polen financieel te steunen om te voorkomen dat migranten die in Belarus zijn, illegaal de EU binnenkomen.

Migranten aan de grens tussen Belarus en Polen krijgen humanitaire hulp. Het vriest in dit gebied. Aan beide kanten van de grens staan troepen, waardoor de migranten geen kant op kunnen.

Bij zo’n groot menselijk en moreel drama dat zich afspeelt op de grens tussen Polen en Belarus is het voor beleidsmakers belangrijk om het hoofd koel te houden en de problematiek zorgvuldig te analyseren. Daarbij moet de juridische invalshoek, oorzaak en gevolg alsmede de schuldvraag worden meegenomen. Verschillende termen worden vaak onjuist of door elkaar gebruikt. Dat bemoeilijkt een correcte analyse. Zo worden de mensen aan de Poolse grens afwisselend aangeduid als migranten, vluchtelingen of asielzoekers.

Het VN-vluchtelingenverdrag uit 1951 spreekt uitsluitend van ‘vluchtelingen’. Het bepaalt dat iemand pas als vluchteling kan worden erkend wanneer het land waar hij asiel aanvraagt, concludeert dat hem die de status toekomt. D..

