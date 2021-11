SP-strijd is bloedgroepenstrijd tussen de communistische groep, de radicale vleugel van de KVP en ‘hip links’

De crisis binnen de SP is groot. Als de parij kansrijk wil zijn, moet zij opkomen voor de mensen die praktisch zijn opgeleid, cruciale banen uitoefenen in Nederland en een warme benadering vragen.

Jan Marijnissen bood onderdak aan boeren, arbeiders en mijnwerkers - hij was één van hen. Beeld: Marijnissen, toenmalig partijvoorzitter van de SP, tijden het partijcongres in 2015.

Wanneer een politieke partij onder druk staat, komen de historische lijnen en breukvlakken scherp naar voren. Dat zien we nu bij de Socialistische Partij, waar drie groepen strijden om aandacht, positie en zeggenschap. Het gaat om stromingen die de SP zien als een soort GroenLinks, een marxistisch-communistisch smaldeel en het oude sociaal-maatschappelijk electoraat dat we met name zien in oude industriesteden.

De crisis binnen de SP is groot. Enkele tientallen leden zijn geroyeerd, de jeugdafdeling is losgekoppeld en kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen wankelen. Gevoeligheden die al jaren onderhuids speelden komen nu boven; idealen en ideeën strijden om voorrang. Met deze fundamentele strijd blijkt dat, na de PvdA en het CDA, w..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .