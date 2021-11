Ook het dagelijks leven zal blijvend moeten worden ingericht op aanvalsgolven van COVID-19

‘Alleen samen krijgen we corona onder controle.’ De COVID-19-pandemie was geen maand oud, toen de Rijksoverheid deze campagnetekst in maart 2020 formuleerde. Eerlijk gezegd: in mijn herinnering liep de zin anders af, namelijk ‘Alleen samen krijgen we corona eronder.’ Misschien omdat die verwachting in de eerste crisismaanden werkelijk leefde: dat corona voorbij zou gaan, overwonnen zou worden. Maar dat is niet zo; in het beste geval krijgen we het onder controle. Want ‘het’ is groter dan een virus.

Vaccinatie beperkt succesvol de schade, maar dooft dat virus niet uit. En we leven in een wereld waar van de totale bevolking slechts een klein deel toegang heeft tot vaccinatie. Ook dat ‘samen’ verdient dus relativering: 17,44 miljoen Ne..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .