Wia Hoekstra-Boonstra schrijft over de voordelen van het digitaal lezen van de krant en hoe dat een oplossing voor het tekort aan krantenbezorgers kan zijn. (Nederlands Dagblad 11 november). Ik ben het daar helemaal niet mee eens. Een digitale krant, ik moet er niet aan denken. We leven al zo vaak digitaal! Daarom is het heerlijk een papieren krant in handen te hebben. Ik geef de krant ook nog door aan een mevrouw. Alle voordelen die Hoekstra-Boonstra noemt, zullen vast voor haar gelden, maar voor mij totaal niet. Ik lees de papieren krant al vanaf de allereerste uitgave. <