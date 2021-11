In de Tweede Kamer zitten volwassen mensen. Tenminste, dat mag men hopen. Helaas zie je op sommige momenten ook twee kleuters: de heer Baudet en de heer De Jonge. Wanneer de eerste zal gaan spreken, blijft hij even staan om te laten zien dat hij eraan komt. De tweede ziet hem niet, kijkt op z ‘n mobieltje en keert zich van hem af. De Jonge negeert Baudet volkomen. Een wanvertoning. Zo ben je wel een heel slecht voorbeeld voor Nederland. De Jonge kent als CDA’er toch wel het woord over ‘de andere wang toekeren’? Wanneer De Jonge Baudet toeknikt als hij hem voorbijloopt, is al een goede stap. Het wordt al veel, veel beter wanneer hij tijdens de toespraak naar Baudet kijkt. Misschien verandert er dan wat in hun verhouding. En hoeft Nederland zich niet te ergeren aan twee vervelende ‘kleuters’. <