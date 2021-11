‘Beste dominee, graag breng ik de volgende Open Brief onder uw aandacht …’ Er komen veel vragen op mijn pad die ik als beginnend predikant niet verwachtte, en van deze vragen nemen de Open Brieven (opvallend genoeg vaak met hoofdletters aangeduid) een verbazingwekkende hoeveelheid tijd in beslag. In de tien maanden dat ik nu dominee ben, ben ik vaker benaderd met de vraag of ik mijn handtekening ergens onder wil zetten, dan dat ik kerkenraadsvergaderingen heb bijgewoond.

De laatste maanden gebeurde het twee keer. Eerst kwam er een brief waarmee predikanten de synode van de Protestantse Kerk in Nederland opriepen een standpunt in te nemen in het klimaatdebat. Vorige week werd mij gevraagd een brief van ‘christelijke leiders’ te ondertekenen, met een oproep tot ‘verbinding’ in gesprekken rondom corona, vaccinaties en dergelijke. In beide brieven wordt expliciet gevraagd om als predikant te tekenen. Dit soort Open Brieven, die het gezag van predikanten willen gebruiken om hogere doelen te bereiken, zijn de Nederlandse versie van Amerikaanse politici die dominees uitnodigen om tijdens hun campagne te spreken. Het geniepige van de Open Brieven is dat ze onderwerpen bespreken waar je haast niet tegen kunt zijn..

