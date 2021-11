Het klimaatprobleem ligt op ons bord: maak menu’s in de basis plantaardig

Het menu tijdens de klimaattop in Glasgow bestaat voor 41 procent uit vlees en vis, terwijl vegetarische menu's 17 procent van het aanbod uitmaken. Het standaard aanbieden van plantaardige maaltijden, met de mogelijkheid aanvullend vlees of vis te bestellen, is de beste manier om onze maaltijdvoorziening duurzamer te maken.

Vlees en zuivel staan niet op de agenda van de klimaatconferentie in Glasgow, maar des te meer op het menu. Dat is verwonderlijk, want de productie en consumptie van dierlijke producten vormen een grotere oorzaak van de uitstoot van broeikasgassen dan alle verkeer en vervoer samen. De enige verklaring voor het negeren van de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering is traditioneel denken over voedsel, dat onze politiek leiders kennelijk belet om tot bindende afspraken te komen om klimaatverandering te beperken tot 1,5 graden zoals eerder afgesproken in Parijs.



Politici vorig jaar zomer tijdens de plantaardige parlementaire barbecue, de tegenhanger van de traditionele barbecue met vlees. - beeld anp / Bart Maat

