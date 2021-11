Ontslagprocedures moeten sneller, nu zijn de kosten veel te hoog

De hervorming van de arbeidsmarkt blijft nog te veel een verhaal van vergezichten. En een wat mij betreft cruciaal punt dat daarin volledig buiten beeld blijft, is de doorlooptijd van een ontslagzaak. In de discussie over het ontslagrecht wordt vooral gekeken naar het probleem van de hoge ontslagkosten. De wettelijke ontslagvergoeding op dit moment bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Hoewel dit bij een lang dienstverband weliswaar op kan lopen, is het punt niet zozeer de hoogte van deze vergoeding, maar het feit dat een ontslagzaak via de rechter te lang duurt. De hoge ontslagkosten zitten namelijk vooral in het salaris dat tijdens de duur van een ontslagzaak door een werkgever moet worden doorbetaald. En dus niet de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .