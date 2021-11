Opmerkingen dat ik ‘te jong’ zou zijn om te trouwen maakten mij boos. Natuurlijk heb ik er goed over nagedacht

‘Trouwen? Maar je bent nog zo jong!’ Toen ik op 21-jarige leeftijd vertelde dat ik binnenkort in het huwelijksbootje zou stappen, keken mensen mij meer dan eens aan alsof ik een exotische diersoort was. Een exotische diersoort om medelijden mee te hebben, welteverstaan. Want wie jong trouwt, doet iets stoms.

'Of je de liefde van je leven in je jongere of oudere jaren eeuwige trouw en liefde belooft, is volgens mij allebei prachtig.'

Ik weet nog goed dat mijn oma mij als kind vertelde dat ze trouwde toen ze 21 jaar was. Samen met mijn opa, haar beste vriend, begon ze aan een onbekend avontuur. Dat leek mij ook prachtig. Maar tijdens mijn studententijd liet ik het idee om op mijn eenentwintigste te trouwen ver achter me. Ik was volop bezig met studeren, werken en vrienden.

Ik speelde met het idee om nog een studie te doen of een halfjaar in het buitenland te gaan wonen. Een vriend leek me ontzettend onhandig. ‘Leuk voor jou hoor, maar nee, niks voor mij’, zei ik tegen vriendinnen die wel een vriend hadden. ‘Ik ben veel te erg aan mijn vrijheid gehecht.’

Totdat ik Maurits op 9 maart 2019 voor het eerst zag. Geloof het of niet, ik wist bijna meteen dat hij ‘de..

