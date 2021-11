Dankbaar voor immuunsysteem

Lopen we met vaccinatie vooruit op Gods voorzienigheid? Moet je ziekte pas aanpakken als je ziek bent? Is preventie tegen Gods wil? Ons lichaam is door God geschapen. Hij bedacht ook ons immuunsysteem. Een belangrijk deel van dat systeem is een preventie-systeem. Als we met een ziekteverwekker in aanraking zijn geweest, maakt ons lichaam geheugencellen aan, die bij een volgende besmetting een veel snellere en meer gerichte bestrijding mogelijk maken. De hoeveelheid ziekteverwekker blijft dan beperkt en daarmee logischerwijs ook de ernst van de symptomen en de kans op verspreiding.

Als zich echter een nieuwe ziekteverwekker aandient, is dit systeem daarop niet voorbereid. Het reageert de eerste keer traag en met een zwakke reactie. De ziekteverwekker kan zich langer exponentieel vermenigvuldigen. Gevolg: meer kans op complicaties en meer verspreiding. Via vaccinatie laat je het immuunsysteem kennismaken met een nieuwe ziekteverwekker of een nieuwe variant ervan.

Met vaccinatie loop je niet vooruit op Gods voorzienigheid, je activeert het immuunsysteem dat Hij jou in zijn voorzienigheid gaf. Ons immuunsysteem weerspiegelt de barmhartigheid en de zorg van God voor deze wereld. We handelen als goede rentmeesters, als we het gebruiken zoals Hij het bedoelde. We eren onze Schepper door ons te laten vaccineren. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .