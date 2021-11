Het wordt steeds waarschijnlijker dat we binnenkort allemaal een derde corona-prik kunnen krijgen, zoals dat al in verschillende landen het geval is. Maar volgens deskundigen voegt zo’n derde prik voor de meeste mensen niet zo veel toe (behalve voor mensen met zwakke gezondheid of slecht functionerend immuunsysteem). Tegelijk zijn er nog steeds veel mensen in de wereld die nog geen enkele prik gehad hebben. Het Covax-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat bedoeld was om vaccins beschikbaar te stellen voor armere landen, werkt maar matig. Nederland heeft behoorlijke hoeveelheden toegezegd, maar laat uiteindelijk de eigen bevolking voorgaan, zelfs voor een derde prik. Dat is naast asociaal ook erg dom: door de vele ongevaccineerde mensen in de wereld, ontstaan er voortdurend mutaties van het virus, tot bijvoorbeeld veel besmettelijkere varianten en wie weet straks een variant waartegen de vaccins niet werken. <