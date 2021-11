Geef de FARC geen podium

Het ND, een geweldige krant, laat ook wel eens een steekje vallen. In de Gulliver van vrijdag 5 november werd een boek besproken van terroriste Tanja Nijmeijer over haar rol in de FARC, die de terreur van de Colombiaanse overheid met terreur probeerde te bestrijden. Tanja staat op de rode lijst van Interpol. Sanne van Grafhorst schrijft over de gevolgen van bomaanslagen en confrontaties. 7 miljoen vluchtelingen op een bepaald moment, 7 miljoen! Zelfs vandaag de dag, met het fabelachtige aantal van ruim 80 miljoen vluchtelingen wereldwijd, is dat een enorm aantal. Uit één land! Ik begrijp de nieuwswaarde, maar ik vind het onbegrijpelijk, dat het boek een podium krijgt, en duidelijk wordt hoe je het kunt bestellen. Ik wil de lezers van het ND oproepen dit boek niet te kopen! Elke euro richting deze – geen spijt hebbende – terroriste is er één te veel. <