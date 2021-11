Monumentale panden en isolatie gaan niet altijd goed samen

In de berichtgeving omtrent klimaat en energietransitie keert de term isolatie steeds terug als een mantra, een soort toverformule. Zo ook in het artikel van Noël van Bemmel (Nederlands Dagblad, 8 november). Als er maar geïnvesteerd wordt in isolatie van woningen, en voor de minder draagkrachtigen subsidie beschikbaar komt, gaan we de goede kant op, is de gedachte.

De combinatie van isolatie en vooroorlogse of monumentale woningen en bedrijfspanden is echter niet zonder risico’s. Het komt regelmatig voor dat er te weinig rekening wordt gehouden met de constructie-ventilatie van met name houten daken en vloeren. Het inpakken van monumenten met behoud van (alle) waardevolle bouwelementen en ze vervolgens energieneutraal maken is mijns inziens bijna niet mogelijk.

De grote vraag is: wat is duurzaam? Monumentale of oudere waardevolle panden staan er vaak al wat langer (niet zelden al enkele eeuwen), terwijl veel naoorlogse woningen alweer gesloopt zijn. Wat dit onderwerp betreft houd ik een beetje mijn hart vast met betrekking tot de isolatiecampagne.

Zo trof ik enige jaren terug in de Amersfoortse..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .