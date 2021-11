De woorden van Janke Reitsma raken me diep

Het is jaren geleden dat ik ruim een week slecht sliep door een verhaal dat ik niet van me af kon zetten. Ik had op dat moment voor mijn studie de Antigone van Sophocles uit het Grieks vertaald. Afgelopen week kon ik weer niet goed in slaap komen. Steeds komt Koen (uit de roman Niets ontgaat ons van Janke Reitsma) mij voor ogen, die zijn zusje Aukje naar het wad brengt. In mijn recensie schreef ik dat de personages niet realistisch genoeg zijn. Iets meer dubbele gevoelens bij Koen hadden het verhaal misschien nog levensechter gemaakt, maar de steeds in mijn gedachten terugkerende Koen doet toch iets met mij wat ik niet verwacht had. Reitsma schreef met Niets ontgaat ons een drama dat zo binnenkomt, dat je als lezer alles in het werk kunt gaan stellen om het verhaal van je af te houden. Zoiets overkwam mij tijdens het lezen van het boek, het schrijven van de recensie. Reitsma schrijft beeldend, met een zekere afstand door de scènes heen gevlochten, waardoor het verhaal nog eens extra doel treft. Ik raakte in een innerlijk gevecht met het boek. Het leed dat Koen meemaakt is te groot, zoiets kan en mag een kind niet overkomen. Een ongekend knap stukje meesterwerk, als een schrijver dit weet te bereiken. De woorden van Reitsma raken je dieper dan je zou willen, ze schuren, maken van binnen gevoelens los waarvan je niet wist dat ze in je woonden. En ja, als lezer kun je die emoties dan van je afduwen. Maar heilzamer is het om het drama je emoties te laten zuiveren. Niets ontgaat ons is een moderne tragedie die haar weerga niet kent. Reitsma zou best eens een nieuwe Sophocles kunnen worden. <