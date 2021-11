Boos - bozer - bozere - boost - booste - booster

‘Die boosterprik moet er nú komen!’

Wat zeg je?

‘DIE-BOOSTERPRIK-MOET-ER-NU-KOMEN!’

Kijk, zo begrijp ik je tenminste.

De naam van de boosterprik begint niet voor niks met ‘boos’. Dat zit zo. Als je het woord ‘boos’ vervoegt, kom je via de vergrotende trap bij ‘bozer’. ‘Bozer’ is eigenlijk het nieuwe startpunt. Bijna niemand is nog gewoon boos. Dat stadium hebben we achter ons gelaten. ‘Boos’ is heel erg 2020.

Volgens de taalregels mag je ‘bozer’ verbuigen tot ‘bozere’. En al is het slechts een verbuiging, je voelt de spanning toenemen. Je merkt dat je steeds dichter bij de gemoedstoestand van de gemiddelde Nederlander komt.

Dan is er nog een overtreffende trap en dat is ‘boost’. Het klinkt een beetje kreupel, zeker als je het..