Een collega mailen buiten werktijd? Laten we ermee kappen!

In de loop van de avond bedenk ik dat ik morgen eigenlijk een collega had willen spreken. Ik stuur mijn collega nog even een mail met mijn voorstel om elkaar morgen zo en zo laat te treffen. Mooi zo, daar hoef ik morgenochtend niet meer aan te denken. Het gesprek vindt plaats, en mijn collega blijkt zich ’s avonds laat zorgen te hebben gemaakt dat er iets mis was, want vanwaar dit gesprek op zo’n korte termijn? ‘Je moet ’s avonds je mail niet checken’, antwoord ik enigszins als geintje.

Deze ervaring leerde me maar weer eens: ’s avonds collega’s mailen? Doe het niet. En kun je het toch niet laten, gebruik dan de optie ‘mail later verzenden’ van je mailprogramma, zodat je mail pas de volgende dag wordt bezorgd.

