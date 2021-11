Het doet me pijn om relaties, vriendschappen uit elkaar te zien vallen, alleen omdat ‘God bepaalde mensen gelijk geeft’

Voor de zoveelste keer deze week was ik er getuige van hoe iemand zich met een paar mooie geestelijke argumenten keerde tegen de leidinggevende in zijn kerk. Zijn uitspraken waren zeer vroom en gelikt, zijn houding hard en emotieloos, zijn boodschap wreed. Het lag aan deze leidinggevende dat er zonde in de gemeente is gekomen, zijn manier van leidinggeven klopte van geen kant en Gods woord bevestigt dat ook. Een soort ‘profetisch woord’, dat bewijst dat deze voorganger een compromis met de duivel heeft gesloten.

Bent u verbaasd als u dit leest? Dan bent u een gelukkig mens die het ‘vrome gezicht van wreedheid’ nog niet heeft meegemaakt.

Ik zie dit steeds meer gebeuren; leiders die worden aangevallen en mensen die zich steeds meer terugtrekken. En ze hebben allemaal gelijk, want God staat aan hun kant. Ze baseren allemaal hun gedrag op Gods woord. Waarschuwende predikers helpen ook een handje mee in deze chaos van gelijkhebberige mensen. Met verhalen, eindtijdverhalen, chip in je hand, corona, vaccinatie en veel meer.

Tussen al die waarschuwende stemmen van mannen Gods, wil ik als een allochtone zus in de Heer ergens op attenderen. We leven in een land dat veel vrijheden kent en het hebben van mensenrechten is vanzelfsprekend. Juist dat maakt..

