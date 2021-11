Theologenblog: Kristallnacht en een simpel teken van liefde

Van 9 op 10 november 1938 werden in de Kristallnacht in Duitsland in één nacht duizenden winkels van Joodse eigenaars vernield, synagogen in brand gestoken en honderden Joden op straat vermoord. ‘Kristall’ klinkt eufemistisch voor deze lynchpartij, waarbij de politie ‘soepel’ diende op te treden. Stapje voor stapje was de bevolking gehersenspoeld: het Joodse ‘ras’ was de oorzaak van de economische depressie.