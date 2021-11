Na een jaar van agressie streeft Armenië naar vrede. Nederland kan hierbij helpen

Het is morgen, dinsdag 9 november, precies een jaar geleden dat de agressieve oorlog door Azerbeidzjan, gesteund door Turkije en zijn jihadistische huurlingen, tegen Nagorno-Karabach werd beëindigd. Het is geen geheim dat de militaire operaties gepaard gingen met talrijke oorlogsmisdaden door Azerbeidzjan, waaronder buitengerechtelijke executies en onthoofdingen in ISIS-stijl, die het leven van enkele duizenden hebben geëist, onder wie burgers. Dit was duidelijk gedocumenteerd door Amnesty International en Human Rights Watch.

Tot op heden is er geen onafhankelijk onderzoek gedaan naar de oorlogsmisdaden. Helaas hebben de Europese Unie in het algemeen en Nederland in het bijzonder niet voldoende gehandeld om deze tragedie te voorkomen en d..

