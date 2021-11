Waarom we de Europese en de nationale verkiezingen moeten laten samenvallen

Er zijn meer mogelijkheden om de trage formatie van een kabinet te ondervangen, leren ervaringen in het buitenland. Laat meerdere verkiezingen samenvallen en verleng de zittingstermijn van bijvoorbeeld de Tweede Kamer.

Tijdens de recente Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart 2021 kon er gestemd worden in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Erna volgde een moeizaam formatieproces. Partijen moeten vaker uit de campagnestand.

De vorming van een stabiele coalitieregering is moeilijk omdat partijen vrezen voor verlies bij de eerstvolgende verkiezingen. Die verkiezingsdruk neemt echter af met het laten samenvallen van verkiezingen en het verlengen van de zittingstermijn van de Tweede Kamer. Dat maakt de regering al stabieler. Voordeel is ook dat volksvertegenwoordigers dan meer tijd hebben om de broodnodige tegenmacht te ontwikkelen. Om zo regering én parlement te versterken, moet de Tweede Kamer gelijk aan de slag om een ander ritme van verkiezingen in te voeren.

verschillen

Gemeenteraadsverkiezingen in 2022, verkiezingen van waterschappen, Provinciale Staten en Eerste Kamer in 2023, verkiezin..

