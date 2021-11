Je zou een boek kunnen volschrijven over de problemen die de Britten door de brexit teisteren

Anti-brexitactivist Steve Bray hield 26 oktober op ludieke wijze zitting bij het Cabinet Office in Londen, de dag dat een nieuwe begroting verscheen. 'U poept op onze stoep, wij op die van u', aldus het bord. Ofwel: wie kaatst, kan de bal...

‘Brexit biedt alleen maar aanzienlijke voordelen en geen enkel nadeel’, zei David Davis in oktober 2016 toen hij brexitminister was. Vijf jaar later (en tien maanden na de definitieve uittreding uit de Europese Unie) mag men stellen dat de nadelen zich opstapelen voor de Britten terwijl de voordelen ver te zoeken zijn.

Wellicht dat het nationalistische gevoel onder sommige Britten van de brexit geprofiteerd heeft, maar op alle andere vlakken gaat het minder of juist helemaal niet goed. Tekorten aan arbeidskrachten bedreigen de economie, gezondheidszorg en sociale voorzieningen; tekorten aan producten en levensmiddelen komen ook regelmatig voor.

Het zou een leugen zijn om te stellen dat er alleen tekorten zijn dankzij de brexit; toenames zi..

