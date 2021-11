Een brief aan mijn volwassen kind: ‘Het drong ineens weer tot mij door: mijn kind is niet mijn eigendom’

Vreemd misschien, maar het volgende beeld zal ik me als vader altijd blijven herinneren.

Je moeder en ik waren op bezoek geweest bij jou en je jonge vrouw, ergens in Nederland op een boerderijcamping. Het zal erg gezellig zijn geweest, zoals dat eigenlijk altijd het geval is als we bij een van onze vier zoons en twee dochters langskomen. Bij het afscheid brachten jullie ons terug naar onze auto. Jullie omhelsden ons. Ik keerde mijn auto en draaide me nog even om voor een laatste armzwaai. Maar jullie waren al een eindje op weg, terug naar jullie tent. Ik keek tegen jullie ruggen aan. Jij had je arm om de schouders van je vrouw geslagen.

Op dat moment werd ik me er extra van bewust dat het is zoals de Bijbel zegt: ‘Daarom zal een man zijn v..

