Weg bij een zielloos bestaan

God heeft plaatsgemaakt voor Big Data. Anno 2021 zijn het de algoritmen van Google en Facebook die alles van je weten en begrijpen hoe je je voelt. In een door techniek gestempelde (virtuele) werkelijkheid verdwijnt niet alleen God en de eeuwigheid achter de coulissen van de geschiedenis, ook de wijze waarop we onszelf zien staat op het spel.

Het was een wonderlijk gesprek op het World Economic Forum van 2020 tussen twee historici: Mark Rutte – die zich er op liet voorstaan geen visie te hebben – en Yuval Harari, die juist wereldberoemd werd met een groots visioen van de toekomst. Harari beschrijft een wereld waarin alles in het universum is te vertalen naar data, die door algoritmen kunnen worden beschreven. We gaan naar een tijdperk waarin vrijwel alles door data en vervolgens techniek wordt gestuurd. Harari noemt dat het dataïsme. Het biedt de mensheid de unieke mogelijkheid de – nu nog – grillige werkelijkheid naar onze hand te zetten.

Data is God

Dankzij deze data worden we alwetend. Harari noemt het da..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .